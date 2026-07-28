فرماندار شهرستان خاتم: با وجود محدودیت منابع مالی دهیاری روستای کوشک، اعتبارات مورد نیاز از محل دستگاه‌های اجرایی تأمین شده و بخش عمده طرح‌های عمرانی و زیرساختی این روستا تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زارع به همراه بخشدار، معاونان فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان خاتم در جریان بازدید از روستای کوشک و دیدار با دهیار، اعضای شورای اسلامی، معتمدان و جمعی از اهالی روستا، با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای رفع مشکلات این روستا، گفت: اجرای آسفالت خیابان اصلی روستا پس از آزادسازی مسیر، جابه‌جایی تأسیسات و زیرسازی توسط بنیاد مسکن تا پایان سال صورت خواهد گرفت و محوطه مقابل حسینیه روستا نیز همزمان آسفالت می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت آب شرب روستا، افزود: طرح اصلاح شبکه اصلی آب شرب دهستان فتح‌آباد با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد که روستای کوشک هم از این شبکه استفاده خواهد کرد. همچنین برای رفع افت فشار آب در روستای کوشک، اتصال شبکه آب روستا به خط اصلی و اجرای تأسیسات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته تا این مشکل تا پایان سال برطرف شود.

فرماندار شهرستان خاتم همچنین از اجرای طرح روشنایی ورودی روستا خبر داد و گفت: حدود ۴۰۰ متر شبکه روشنایی نیز پس از تأمین اعتبار تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

زارع در پایان با اشاره به محدودیت منابع مالی دهیاری روستای کوشک تصریح کرد: به دلیل کاهش جمعیت، درآمد دهیاری پاسخگوی اجرای طرح‌های عمرانی نیست؛ از این رو اعتبارات مورد نیاز طرح‌های آسفالت، آب شرب و روشنایی از محل منابع شهرستانی دستگاه‌های اجرایی تأمین شده است.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح ها، مشکلات اصلی روستا مرتفع و رونق بیش از پیش در این منطقه ایجاد شود.