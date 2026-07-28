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شبکه رادیویی فرهنگ روز سهشنبه ۶ مردادماه با دو برنامه «مستند فرهنگ» و «بنیان فردا»، هم به مرور زندگی و کارنامه هنری زندهیاد اکبر عبدی میپردازد و هم راهکارهای تقویت اعتمادبهنفس را با حضور کارشناسان روانشناسی بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه رادیویی «مستند فرهنگ» روز سهشنبه ۶ مردادماه ساعت ۱۵:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود و این بار با نگاهی به زندگی، فعالیتها و آثار زندهیاد اکبر عبدی، هنرمند پیشکسوت سینمای ایران، روی آنتن میرود.
این برنامه به مرور مسیر هنری و جایگاه این بازیگر محبوب در حافظه جمعی مخاطبان میپردازد؛ هنرمندی که با نقشآفرینیهای متنوع، خلاقانه و ماندگار، به یکی از چهرههای شاخص و اثرگذار هنر ایران تبدیل شد.
تهیهکنندگی این برنامه را یلدا احتشامی و گویندگی آن را راضیه گردکاهد بر عهده دارند.
اکبر عبدی فعالیت هنری خود را از اواخر دهه ۱۳۵۰ آغاز کرد و با بازی در مجموعه تلویزیونی «باز مدرسم دیر شد» در سال ۱۳۶۲ به شهرت رسید. او در ادامه با حضور در آثار فیلمسازانی، چون ناصر تقوایی، علی حاتمی و داریوش مهرجویی جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران توانمند سینمای ایران تثبیت کرد.
وی برای بازی در فیلمهای «مادر» و «خوابم میآد» موفق به دریافت دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فجر شد و در سال ۱۳۹۶ نیز لوح تقدیر جایزه ویژه یک عمر فعالیت هنری را دریافت کرد. درگذشت او نیز با واکنش گسترده هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر همراه شد.
رادیو فرهنگ همچنین در برنامه «بنیان فردا» روز سهشنبه ۶ مردادماه ، از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح به موضوع اعتمادبهنفس میپردازد و سه محور اصلی درباره مفهوم آن و نقشاش در زندگی فردی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی را بررسی میکند.
در این برنامه، دکتر سیما قدرتی روانشناس و استاد دانشگاه، درباره تعریف اعتمادبهنفس و عوامل مؤثر در شکلگیری آن از دوران کودکی گفتوگو میکند.
همچنین دکتر اسلامی روانشناس و استاد دانشگاه ، ارتباط اعتمادبهنفس با موفقیتهای شغلی و تحصیلی را بررسی خواهد کرد.
در محور سوم نیز دکتر حسین ابراهیممقدم روانشناس و استاد دانشگاه، راهکارهای تقویت اعتمادبهنفس و نقش امید و تابآوری در شکلگیری و افزایش آن را تشریح میکند.
این برنامه با تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری، گویندگی فاطمه اسحاقتبار و هماهنگی زهره صادقی بهصورت زنده از رادیو فرهنگ پخش میشود.