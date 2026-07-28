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فرماندار جاجرم با تأکید بر آغاز عملیات اجرایی قطعه پایانی محور میامی – جاجرم، این طرح را یکی از مهمترین مطالبات چندین ساله مردم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرماندار جاجرم با تأکید بر آغاز عملیات اجرایی قطعه پایانی محور میامی–جاجرم، این طرح را یکی از مهمترین مطالبات چندین ساله مردم دانست.
محمد ایزدی با اشاره به انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی قطعه پایانی محور میامی - جاجرم گفت: این محور یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه است که با همراهی شکلگرفته در سطح شهرستان و استان، پیمانکار آن تعیین شده و عملیات اجرایی آن طی روزهای گذشته آغاز شده است.
وی افزود: بیتردید با بهرهبرداری از این مسیر ارتباطی، شاهد تحولی مهم در حوزه حمل و نقل، توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای جایگاه شهرستان جاجرم و استان خواهیم بود.
فرماندار جاجرم تعامل حداکثری میان دستگاههای اجرایی را یکی از الزامات پیشبرد برنامههای توسعهای شهرستان برشمرد و خاطرنشان کرد: همکاری، هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها، مسیر خدمترسانی به مردم را هموارتر خواهد کرد.