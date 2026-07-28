به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین آسفی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته بر رفع موانع اجرایی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای تکمیل سریع‌تر این طرح زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی هدف از این طرح را جبران کمبود منابع آبی، تعادل‌بخشی به آبخوان منطقه و جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی عنوان کرد و افزود: با بهره‌برداری کامل از این پروژه، روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب تولید خواهد شد که برای مصارف صنعت، کشاورزی، آبیاری فضای سبز و ایجاد کمربند سبز در منطقه به کار گرفته می‌شود.

مدیرعامل آبفای جنوب‌شرقی استان تصریح کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فاضلاب از اولویت‌های اصلی شرکت است و این روند با نظارت مستمر تا بهره‌برداری نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.