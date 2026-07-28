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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران، در بازدید میدانی از تصفیهخانه فاضلاب این شهرستان اعلام کرد در پی مصوبه وزیر نیرو، ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تسریع در اجرای طرح فاضلاب شهرستان قرچک اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین آسفی ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته بر رفع موانع اجرایی و استفاده از تمام ظرفیتها برای تکمیل سریعتر این طرح زیستمحیطی تأکید کرد.
وی هدف از این طرح را جبران کمبود منابع آبی، تعادلبخشی به آبخوان منطقه و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی عنوان کرد و افزود: با بهرهبرداری کامل از این پروژه، روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب تولید خواهد شد که برای مصارف صنعت، کشاورزی، آبیاری فضای سبز و ایجاد کمربند سبز در منطقه به کار گرفته میشود.
مدیرعامل آبفای جنوبشرقی استان تصریح کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام فاضلاب از اولویتهای اصلی شرکت است و این روند با نظارت مستمر تا بهرهبرداری نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.