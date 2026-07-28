به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه عصر دیروز رخ داد و گزارش اولیه حاکی از حریق کنتور برق منزل بود، اما با حضور آتش نشانان مشخص شد که چند حلقه لاستیک نیز در ورودی ساختمان طعمه حریق شده و شعله‌ها مسیر خروج را مسدود کرده است.

سرآتشیار معین رضا فرخنده، افزود: در این شرایط خطرناک، ۵ نفر بزرگسال و یک کودک ۳ ساله در طبقات بالایی منزل محبوس شده بودند که بلافاصله با فعالیت تیم نجات تخصصی، هر ۶ نفر محبوس در کمترین زمان ممکن به بیرون منتقل شدند.

وی با تأکید بر اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، از شهروندان خواست از انبار کردن مواد قابل اشتعال مانند لاستیک در معابر ورودی ساختمان خودداری کنند و نسبت به بازبینی سیستم‌های برقی و کنتور‌ها اقدام نمایند تا از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری شود.