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آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش دمای بیشینه و وزش باد گرم و خشک در بعضی نقاط شرقی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ارتفاعات استان نیز رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و احتمال سیلابی شدن مسیلها پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز در برخی نقاط مرکزی، ناپایداری جوی بصورت افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا داریم و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
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وی گفت: دریا کمی مواج و در صورت احتیاط شناورهای سبک، برای رفت وآمدهای دریایی مساعد است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی تا پایان هفته افزایش ۲ تا ۵ درجهای دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا پیش بینی میشود.
توصیه میشود از رفت و آمدهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه در ساعات ظهر خودداری شود.