جایگاه‌های سوخت منطقه آبادان به پویش عرضه سوخت سی ان جی رایگان پیوستند تا به منظور رفع ناترازی بنزین و مدیریت بهینه، سوخت مایع را به مدت محدود رایگان ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان گفت: پویش عرضه سوخت سی ان جی رایگان به مدت محدود به منظور رفع ناترازی بنزین و مدیریت بهینه سوخت مایع در منطقه آبادان در حال اجرا است.

محمد بنى سعید افزود: تاکنون ۷ باب جایگاه سوخت مایع سی ان جی در منطقه آبادان به این پویش پیوستند.

او ادامه داد: جایگاه‌های فلکه فرودگاه، فرهنگیان، حکمت نیا و ولید رابعی در آبادان، جایگاه هفده شهریور در ماهشهر، جایگاه شهرداری در شادگان و جایگاه قدس بندر امام خمینی سوخت سی ان جی را به صورت رایگان در اختبار متقاضیان قرار می‌دهند.