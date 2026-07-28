به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: در پی برنامه‌ریزی‌های راهبردی، همت تولیدکنندگان و هماهنگی‌های گسترده بین‌بخشی، آمار جوجه‌ریزی استان در تیر سال جاری به حدود پنج میلیون قطعه رسید.



نامدار صیادی افزود: بر اساس آمار‌های منتشر شده، این حجم از تولید که توسط ۲۲۸ واحد مرغ گوشتی در سطح استان انجام شده، نسبت به ماه گذشته، رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده است. همچنین با مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۱۸.۸ درصدی در سطح سالانه هستیم.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این افزایش تولید باهدف تأمین پایدار گوشت مرغ، حفظ تعادل در بازار و تقویت امنیت غذایی استان صورت‌گرفته است.



به گفته صیادی این اقدام باهدف پاسخگویی به افزایش تقاضای فصلی در ماه تابستان و روز‌های پایانی ماه صفر، گامی مؤثر در جهت پایداری زنجیره تأمین پروتئین حیوانی در استان محسوب می‌شود.