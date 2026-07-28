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از ابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار و ۱۳۹ پروانه کسب صنفی در هرمزگان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی اداره کل صمت هرمزگان گفت: بیشترین پروانههای کسب صادر شده به واحدهای تولیدی و خدماتی همچون آرایشگاه، ماشین آلات سیار، خرازی، پارچه فروشی و خیاطی اختصاص دارد.
محمد تنیده افزود: با صدور این پروانههای کسب زمینه اشتغال پنج هزار و ۳۴۷ تن بصورت مستقیم فراهم شد.
وی گفت: در این مدت حدود ۳۸۹ کارت مباشرت نیز صادر شد.
کارت مباشرت مجوزی است که به فردی غیر از صاحب اصلی کسب و کار اجازه میدهد تا به نمایندگی از او امور واحد صنفی را اداره کند.