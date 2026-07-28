حامد محضرنیا، خواننده موسیقی، با حضور در برنامه «طنین سرزمین من» رادیو صبا، از اهمیت راهبردی تنگه هرمز، روند تولید قطعه «تنگه هرمز» و نقش هنرمندان در روز‌های جنگ گفت : پس از انتشار این اثر، دفتر رئیس‌جمهور نیز با او تماس گرفته و از این قطعه قدردانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حامد محضرنیا در گفت‌و‌گو با برنامه «طنین سرزمین من» رادیو صبا، درباره اهمیت تنگه هرمز و نگاه خود به این آبراه راهبردی اظهار کرد: اگر اختیار کنترل تردد در تنگه هرمز را در اختیار داشت، به کشور‌هایی اجازه عبور می‌داد که در کنار مظلومان ایستاده‌اند و از ایران حمایت کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی مواضع بین‌المللی در روز‌های اخیر افزود: برخی کشور‌ها از جمله اسپانیا مواضع حمایتی خود را به‌صورت مقتدرانه اعلام کردند و در این جنگ نابرابر در کنار حق ایستادند.

محضرنیا با تأکید بر جایگاه ژئوپلیتیکی تنگه هرمز گفت: این موقعیت جغرافیایی نعمتی الهی است که در اختیار ایران قرار دارد. بسیاری تصور می‌کنند فقط نفت از این مسیر عبور می‌کند، در حالی که بخش مهمی از کالا‌ها و اقلام اساسی جهان نیز از این آبراه راهبردی منتقل می‌شود و همین موضوع، حساسیت تنگه هرمز را دوچندان کرده است.

این خواننده با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر توجه افکار عمومی به این گذرگاه مهم اظهار کرد: همه دیدند که با بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت و سوخت در بسیاری از کشور‌ها افزایش یافت و این مسئله نشان داد تنگه هرمز یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی ایران است و باید با تمام توان از آن محافظت شود.

وی درباره فعالیت هنری خود در روز‌های جنگ نیز گفت: در همان روز‌های ابتدایی جنگ، قطعه‌ای با عنوان «تنگه هرمز» تولید کردیم که خوشبختانه با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد.

محضرنیا همچنین از تماس دفتر رئیس‌جمهور پس از انتشار این اثر خبر داد و افزود: پس از انتشار قطعه، از دفتر رئیس‌جمهور با من تماس گرفته شد و خانم مهاجرانی شخصاً پیام تشکر خود و رئیس‌جمهور را بابت تولید این اثر به من منتقل کردند که این قدردانی برایم بسیار ارزشمند بود.

وی با بیان اینکه هنگام اجرای این قطعه حس یک سرباز ملی را داشته است، تصریح کرد: شاید عده‌ای در حوزه‌های نظامی، صنایع دفاعی یا بخش‌های دیگر مشغول دفاع از کشور بودند و من هم وظیفه خود دانستم که در حوزه تخصصی خود یعنی موسیقی، سهمی در این مسیر داشته باشم و معتقدم گاهی سکوت، از هر چیز دیگری بدتر است و هنرمند باید در میدان حضور داشته باشد.

در پایان این گفت‌و‌گو، حامد محضرنیا بخشی از قطعه «تنگه هرمز» را به‌صورت زنده اجرا کرد و این اثر برای شنوندگان رادیو صبا پخش شد.