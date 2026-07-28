به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی روحانی گفت: ۶۷ هزار ۶۱۹ مسکن روستایی مقاوم سازی شده که حدود ۱۰۰ هزار نفردر این مسکن‌ها زندگی میکنند، در مجموع ۶۷ درصد از مسکن‌های روستایی مقاوم سازی شده که این عدد در کشور ۵۵ درصد است.

وی افزود: ازمجموع ۲۲۰ هزار واحد مسکونی که در طرح ویژه مسکن کشور برنامه‌ریزی شده، ۶۸۰۰ واحد به سهمیه امسال خراسان شمالی اختصاص یافته که حدود سه درصد از تسهیلات کشوری این طرح را به خود اختصاص داده است.

روحانی تصریح کرد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از افراد کم‌درآمد، تسهیلات پنج میلیارد ریالی برای دهک‌های یک تا چهار در تمامی شهر‌ها پیش‌بینی شده، این تسهیلات با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، به متقاضیان دهک‌های زیر پنج، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ استان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به افزایش سقف تسهیلات و تسهیل در روند پرداخت، انتظار می‌رود امسال شاهد رشد چشمگیر در ساخت و نوسازی مسکن روستایی در استان باشیم که علاوه بر تامین مسکن، اشتغالزایی و رونق ساخت و ساز را نیز به دنبال خواهد داشت.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اظهار کرد: بنیاد مسکن با هدف تسریع در روند اجرایی این طرح ملی، آمادگی خود را جهت همکاری مستمر با متقاضیان و سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد، جهت بهره‌مندی از تسهیلات مذکور، به دفاتر بنیاد مسکن و شعب بانک‌های عامل مراجعه کنند.