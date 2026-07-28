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برای پایداری آب شرب شهر ربط سردشت در آذربایجان غربی ، الکترو پمپ شناور ایستگاه بینراهی کانیگویز این شهر تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت از تعویض الکتروپمپ شناور ایستگاه بینراهی کانیگویز، برای پایداری تأمین آب شرب شهر ربط خبر داد.
مهران علیخواه افزود: با نقص فنی و از مدار خارج شدن الکتروپمپ شناور این تأسیسات، گروه تعمیرات و نگهداری امور آب و فاضلاب شهرستان با برنامهریزی و اقدام سریع، عملیات تعویض الکتروموتور و پمپ شناور را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند. وی افزود: در این عملیات، تجهیزات معیوب از مدار خارج و تجهیزات جدید جایگزین شد و پس از انجام آزمایشهای فنی، ایستگاه مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شد تا روند تأمین آب شرب بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت با اشاره به اهمیت تداوم خدماترسانی به مشترکان تصریح کرد: این عملیات به منظور جلوگیری از افت فشار و کمبود آب، ساعت ۵ بامداد و در کمترین زمان ممکن اجرا شد تا کمترین اختلال در شبکه توزیع ایجاد شود.