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معاون استاندار خوزستان از توقف موقت صادرات مصالح ساختمانی از مرز شلمچه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: تاکنون یکهزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو حامل تجهیزات، امکانات و ملزومات مورد نیاز مواکب اربعین از مرز شلمچه وارد کشور عراق شدهاند و این روند با هدف تسهیل خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ادامه دارد.
ولیاله حیاتی با اشاره به وضعیت صادرات کالا از مرز شلمچه افزود: صادرات مواد غذایی و اقلام مورد نیاز مواکب بدون وقفه در حال انجام است تا روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی با قوت ادامه پیدا کند.
او ادامه داد: با هدف مدیریت تردد مرزی، تسهیل در عبور خودروهای حامل تجهیزات مواکب و جلوگیری از ایجاد هرگونه اختلال در فرآیند خدمترسانی، صادرات مصالح ساختمانی از مرز شلمچه بهصورت موقت متوقف شده است.
معاون امنیتی، انتظامی استانداری خوزستان گفت: این تصمیم با هدف اولویتبخشی به انتقال ملزومات مواکب و پشتیبانی از زائران اتخاذ شده و تمامی ظرفیتهای اجرایی استان برای فراهمسازی شرایط مناسب در مرزهای اربعینی خوزستان بهکار گرفته شده است.
حیاتی افزود: خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، پشتیبانی از مواکب و روانسازی تردد در مرز شلمچه تا پایان عملیات اربعین با جدیت ادامه خواهد داشت.