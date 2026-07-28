فرماندار کرمان بر تسریع در ساماندهی جایگاه عرضه دام سبک و انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، در نشست فرماندار کرمان با مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری، مقرر شد جایگاه عرضه دام سبک در ورودی جاده قدیم ماهان راه‌اندازی شود و کارگاه‌های ضایعاتی نیز پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها، به سایت پیش‌بینی‌شده در کیلومتر ۱۱ جاده کرمان–زرند منتقل شوند.

فرماندار کرمان با تأکید بر همکاری دستگاه‌های مسئول، اجرای این مصوبات را گامی در جهت ارتقای نظم شهری، بهداشت عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان دانست.