فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف بیش از ۱۲۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ علیرضا فولادی گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست و بازرسی شهید غلامی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک اتوبوس مشکوک شده و برای بررسی دقیق‌تر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از اتوبوس تعداد هزار و ۲۹۶ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه ۱ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.