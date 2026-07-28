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رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از بلاتصدی بودن ۵۰ درصد پستهای این سازمان و ضرورت اصلاح قانون عوارض آلایندگی خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نشست با اعضای فراکسیون کشاورزی و امور عشایر مجلس، با تأکید بر وجود ناترازی جدی بین مأموریتهای این سازمان و نیروی انسانی موجود، تصریح کرد: پنجاه درصد پستهای سازمانی بلاتصدی است و مجلس باید برای رفع این ناترازی ورود کند.
انصاری با انتقاد از انحراف در اجرای «قانون عوارض آلایندگی» افزود: هدف اصلی این قانون باید رفع آلودگی صنایع باشد، در حالی که اکنون به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شده و عملاً به استمرار آلودگی دامن میزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت گذار به سمت کشاورزی پایدار با تأکید بر کاهش مصرف سموم، کودهای شیمیایی و مدیریت بهینه آب تأکید کرد. رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، عشایر را الگویی موفق در استفاده خردمندانه از طبیعت دانست و خواستار ترویج فرهنگ همزیستی با محیطزیست با بهرهگیری از تجربیات این قشر شد.
انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد: با همگرایی تمامی قوا در اجرای دقیق قوانین زیستمحیطی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، چالشهای کلان محیطزیستی کشور مرتفع شود.