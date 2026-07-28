رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از باور‌های مردم اقدام به کلاهبرداری میلیاردی کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از باور‌های مردم و وادار کردن شهروندان به اقدامات نامتعارف رمالی اقدام به کلاهبرداری میلیاردی کرده بود.

سرهنگ میرحبیبی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت تنی چند از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان از طریق ادعا‌های دروغین رفع مشکلات و گشایش امور، ماموران پلیس آگاهی با پیجویی‌های تخصصی، عامل فریب شهروندان را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: این فرد با شناسایی افراد دارای مشکلات خانوادگی و مالی در یکی از شهر‌های اطراف کرمان، از طریق پیام به ویژه برای بانوان، مدعی رفع مشکلات آنان با دعا و انجام اقدامات خاصی می‌شد و مردم را ترغیب می‌کرد مقدار مشخصی طلا در محل‌هایی همچون قبرستان دفن کنند تا با دعا و اوراد وی، مشکلاتشان حل شود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به کلاهبرداری ۱۳۵ میلیارد ریالی این فرد از شهروندان تأکید کرد: سو استفاده از احساسات مردم با ترفند رفع مشکلات، دعانویسی، طلسم‌گشایی و ادعا‌های مشابه از جمله روش‌های نخ نما برای فریب مردم و دریافت پول هستند که باید نسبت به اینگونه ادعا‌های کذایی هوشیار باشیم.