۱۳۵ میلیارد کلاهبرداری با رمالی و سوءاستفاده از باورهای مردم
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از باورهای مردم اقدام به کلاهبرداری میلیاردی کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان
؛ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از باورهای مردم و وادار کردن شهروندان به اقدامات نامتعارف رمالی اقدام به کلاهبرداری میلیاردی کرده بود.
سرهنگ میرحبیبی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت تنی چند از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان از طریق ادعاهای دروغین رفع مشکلات و گشایش امور، ماموران پلیس آگاهی با پیجوییهای تخصصی، عامل فریب شهروندان را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: این فرد با شناسایی افراد دارای مشکلات خانوادگی و مالی در یکی از شهرهای اطراف کرمان، از طریق پیام به ویژه برای بانوان، مدعی رفع مشکلات آنان با دعا و انجام اقدامات خاصی میشد و مردم را ترغیب میکرد مقدار مشخصی طلا در محلهایی همچون قبرستان دفن کنند تا با دعا و اوراد وی، مشکلاتشان حل شود.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به کلاهبرداری ۱۳۵ میلیارد ریالی این فرد از شهروندان تأکید کرد: سو استفاده از احساسات مردم با ترفند رفع مشکلات، دعانویسی، طلسمگشایی و ادعاهای مشابه از جمله روشهای نخ نما برای فریب مردم و دریافت پول هستند که باید نسبت به اینگونه ادعاهای کذایی هوشیار باشیم.