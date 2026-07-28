رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: صنعتگرانی که از ماینر استفاده کنند به طور حتم مجوز فعالیتشان را باطل خواهیم کرد.

محمد مسعود سمیعی‌نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره رفع موانع تولید افزود: ظرفیت صنایع فولادی ما در بحث تولید فولاد خام امروز به ظرفیت برنامه پنجم یعنی ۵۵ میلیون تن رسیده است، اما به علت ناترازی‌های که در بخش انرژی چه برق و گاز وجود دارد، نتوانستیم از کل ظرفیت تولید بهره‌مند شویم.

وی گفت: زیان ناشی از ناترازی انرژی در این چند سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار از ارز آوری صنعت فولاد کم شده است.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: سال گذشته ۵۸ درصد ظرفیت مان را تولید کردیم در صورتی که استاندارد‌ها بیش از ۷۵ درصد است که حدود ده میلیون تن از تولید فولاد مان را به دلیل ناترازی انرژی از دست دادیم.



سمیعی نژاد همچنین درباره جبران این ده میلیون تن عقب ماندگی تولید افزود: طبق دستوری که آقای رئیس جمهور به دو وزارتخانه صنعت و نیرو ابلاغ کرده‌اند، با توجه به کسری انرژی که داریم قرار است هماهنگی‌های لازم برای تامین انرژی مورد نیاز صنایع انجام شود.ضمن اینکه در جنگ تحمیلی صهیونیستی - آمریکایی بخشی از تولید انرژی کشور را از دست دادیم که برای جبران این کاستی‌ها بسته‌های در معاونت اجرایی ریاست جمهوری تعریف شده است که اولویت برق به صنعت داده شود.

سمیعی نژاد گفت: قرار شد که حداقل قطعی برق را نسبت به صنعت داشته باشیم با بسته‌هایی که برد برد با وزارت نیرو تعریف شد برای بخش صنعت و بخش نیرو، چون اجرا می‌شود قرار بود از سه روز به یک روز کاهش پیدا کند که از اول هفته جاری این اقدام انجام شده است.

وی افزود: همچنین طبق توافق صورت گرفته وزارت نیرو ۴۰۰ مگاوات به برق بخش صنایع اضافه کرد و به مرور این افزایش انجام خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: ضمن اینکه به صنعت گران اعلام کرده‌ایم که اگر در صنعت شان از ماینر استفاده کنند ما حتما مجوزهاشون رو باطل خواهیم کرد.