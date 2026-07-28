دیدار استانداران تهران و کربلا؛ پیگیری میدانی زنجیره خدمات زائران در کربلا
استاندار تهران در دیدار با سیدنصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلای معلی، ضمن قدردانی از میزبانی دولت و مردم عراق از زائران ایرانی، اظهار کرد: اربعین حسینی در سالهای اخیر از یک آیین مذهبی فراتر رفته و به رویدادی تمدنساز با ابعاد فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
محمدصادق معتمدیان افزود: اربعین، نماد همکاری، همافزایی و انسجام جامعه اسلامی است و حضور میلیونها زائر از کشورهای مختلف در این حرکت عظیم، تصویری روشن از ظرفیت جهانی مکتب حضرت اباعبداللهالحسین (ع) به نمایش میگذارد.
استاندار تهران با قدردانی از تلاشهای استاندار کربلا، مسئولان ارشد دولت عراق و مردم این کشور در میزبانی از زائران گفت: مدیریت این اجتماع عظیم و ارائه خدمات گسترده به زائران، اقدامی ماندگار است که در تاریخ آیین اربعین ثبت خواهد شد.
معتمدیان همچنین از میزبانی و همراهی مسئولان و مردم عراق در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و افزود: همراهی دولت و ملت عراق با مردم ایران، بهویژه در روزهای جنگ و تجاوز رژیم صهیونیستی، در تاریخ روابط دو ملت و حافظه جمعی مردم ایران ماندگار خواهد بود.
وی با اشاره به پیوندهای ریشهدار ایران و عراق اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و عراق در مقاطع دشوار تاریخی در کنار یکدیگر ایستادهاند و امروز نیز اربعین، زمینهای کمنظیر برای تقویت وحدت، همگرایی و همکاری میان دو ملت فراهم کرده است.
استاندار تهران در ادامه، ظرفیتهای استان تهران را تشریح کرد و گفت: تهران علاوه بر جایگاه سیاسی و اداری خود بهعنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران، پرجمعیتترین استان کشور و یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی، صنعتی، علمی و تجاری ایران به شمار میرود و حدود یکسوم تولید ناخالص داخلی کشور در این استان شکل میگیرد.
معتمدیان ادامه داد: تمرکز بخش قابلتوجهی از صنایع، تجار، فعالان اقتصادی و مجموعههای بزرگ تولیدی در استان تهران، در کنار فعالیت اتاق بازرگانی و بازار بزرگ تهران، ظرفیت مناسبی برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با استان کربلا فراهم کرده است.
وی استقرار ۵۲ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور و بیش از ۷۰ درصد نخبگان ایران در تهران را از دیگر مزیتهای این استان برشمرد و گفت: وجود دانشگاههای معتبر، مراکز علمی و پژوهشی و مجموعههای فناور، امکان شکلگیری همکاریهای مؤثر در حوزه دانشبنیان و انتقال تجربیات تخصصی را فراهم میکند.
عضو هیئت دولت همچنین با اشاره به مراکز درمانی تخصصی و فوقتخصصی تهران افزود: ظرفیتهای پزشکی و درمانی استان تهران میتواند زمینه توسعه گردشگری سلامت و ارائه خدمات تخصصی به شهروندان عراقی، بهویژه مردم کربلا، را تقویت کند.
معتمدیان، موقعیت ارتباطی تهران، برخورداری از فرودگاههای بینالمللی، اتصال به شبکههای جادهای و ریلی و بهرهمندی از ظرفیت بندر خشک و کریدورهای ترانزیتی را از دیگر زمینههای همکاری دانست و اظهار کرد: این زیرساختها میتواند در توسعه مبادلات تجاری، حملونقل کالا و ارتباط فعالان اقتصادی دو استان نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به تنوع اقلیمی استان تهران گفت: برخورداری همزمان از ارتفاعات کوهستانی و سردسیر در شمال، مناطق کویری در جنوب و پهنههای حفاظتشده طبیعی در شرق، تهران را به یکی از معدود پایتختهای دارای تنوع اقلیمی گسترده تبدیل کرده و زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری میان دو استان به وجود آورده است.
استاندار تهران همچنین توسعه زیرساختهای شهری، احداث نیروگاهها و استفاده از انرژی خورشیدی را از دیگر محورهای قابلبررسی برشمرد و گفت: تهران تجربیات و برنامههای گستردهای در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دارد که امکان تبادل آن با استان کربلا وجود دارد.
عضو هیئت دولت در پایان، از استاندار کربلا برای سفر رسمی به تهران دعوت کرد و افزود: معاونان و کارشناسان دو استان میتوانند ظرفیتها و نیازهای متقابل را بهصورت تخصصی بررسی و زمینه تبدیل گفتوگوهای موجود به برنامههای اجرایی و همکاریهای پایدار در حوزههای اقتصادی، عمرانی، فناورانه، درمانی و گردشگری را فراهم کنند
پیگیری میدانی معتمدیان از زنجیره خدمات زائران در کربلا/ از پشتیبانی کنسولی تا امداد و امور گمشدگان
استاندار تهران در ادامه برنامههای سفر به عراق، با حضور در مجموعههای خدمترسان به زائران در کربلای معلی، روند ارائه خدمات کنسولی، پستی، بیمهای و امدادی و همچنین سازوکار رسیدگی به امور گمشدگان را پیگیری و بر پاسخگویی سریع، هماهنگ و متناسب با کرامت زائران تأکید کرد.
محمدصادق معتمدیان پس از ورود به کربلای معلی و دیدار با استاندار کربلا، از بخشهای مختلف ارائهدهنده خدمات حمایتی و پشتیبانی به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.
معتمدیان در این بازدید، در جریان روند پاسخگویی به درخواستهای کنسولی زائران، نحوه ارائه خدمات شرکت ملی پست و فرآیند رسیدگی به پروندهها و درخواستهای بیمهای قرار گرفت.
فعالیت نیروهای جمعیت هلالاحمر در حوزه امدادرسانی، پشتیبانی درمانی و رسیدگی به زائران نیازمند خدمات فوری نیز از دیگر محورهای این بازدید بود.
استاندار تهران همچنین با حضور در بخش امور گمشدگان، نحوه ثبت و پیگیری گزارشها، شناسایی افراد و هماهنگی برای بازگرداندن زائران به همراهان و کاروانهای خود را مورد بررسی قرار داد.
وی در جریان گفتوگو با مسئولان و نیروهای مستقر، بر ضرورت ارتباط مستمر میان بخشهای کنسولی، امدادی، بیمهای، پستی و امور گمشدگان تأکید کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به درخواستها و پرهیز از سرگردانی زائران شد.
معتمدیان، دسترسی آسان به خدمات، اطلاعرسانی دقیق، پاسخگویی شبانهروزی و حفظ آرامش و کرامت زائران را از ضرورتهای خدمترسانی در ایام پرتراکم اربعین دانست.
این بازدید در چارچوب مأموریت میدانی استاندار تهران برای رصد یکپارچه خدمات اربعین در نجف و کربلا و تقویت هماهنگی میان دستگاههای ایرانی مستقر در عراق انجام شد.