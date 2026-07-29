سماوری برنجی که با هنر قلم‌زنی هنرمندان قهدریجانی، نقش‌هایی از حرم‌های مطهر بر روی آن نقش بسته قرار است به آستان مقدس امام رضا (ع) اهدا شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این سماور را با ارتفاع دو متر و ۳۰ سانتی‌متر استاد اسماعیل جومند و پسران در مشهد ساخته‌اند و با هنر رضا مرادی و سه هنرمند دیگر در شهر قهدریجان قلم‌زنی شده است.

اجرای این اثر چهار ماه به طول انجامیده و نقوش حرم مطهر امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (س)، صحن انقلاب، سقاخانه، گل‌های اسلیمی و القاب ائمه اطهار (ع) با سبک اصیل قلم‌زنی اصفهان بر روی آن نقش بسته است.

رضا مرادی، هنرمند قلم‌زن این اثر، خلق این سماور را توفیقی برای عرض ارادت به ساحت امام رضا (ع) عنوان کرد و گفت: اجرای این اثر با همکاری چهار هنرمند انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فلاورجان نیز گفت: این نخستین سماور قلم‌زنی‌شده با این ابعاد و کیفیت در شهرستان فلاورجان است.

محمد کریمیان افزود: در شهرستان فلاورجان حدود ۵۰۰ هنرمند در ۳۰ رشته صنایع دستی فعالیت دارند که نزدیک به ۳۰ نفر از آنان هنرمند قلم‌زن هستند.

حسین یارمحمدیان، فرماندار شهرستان فلاورجان هم گفت: پارسال، در قالب ۵۲ طرح، ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان حوزه صنایع دستی پرداخت شده است.

این اثر پس از ثبت و شناسنامه‌دار شدن، به آستان مقدس امام رضا (ع) اهدا می‌شود.