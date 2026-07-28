به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ جواد زرهرن گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر شکار غیرمجاز در یکی از مناطق شهرستان، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با همکاری اداره حفاظت محیط‌زیست، موضوع را در دستور کار قرار داده و در عملیاتی مشترک، ۲ شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهمان، ۵۰ قطعه پرنده سهره، ۸ بسته گوشت کبک، ۲.۵ کیلوگرم گوشت بز کوهی شکارشده و تعداد زیادی قفس کشف و ضبط شد، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.