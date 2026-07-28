به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین ستاد دیه استان گفت: همزمان با فرارسیدن اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با همت خیران، مشارکت مردم نوعدوست، گذشت شکات و حمایت‌های ستاد دیه، ۶ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های خراسان جنوبی آزاد شدند.

حامد اکبرپور با بیان اینکه مجموع بدهی این ۶ زندانی ۷۱۷ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال بود افزود: از این میزان، ۶۹۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به وسیله اعسار، ۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال با گذشت شکات، ۴ میلیارد ریال از محل تسهیلات قرض‌الحسنه و ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال با کمک‌های ستاد دیه استان و کشور و مشارکت خیران و مردم تأمین و زمینه آزادی آنان فراهم شد.

وی با قدردانی از همراهی خیران، نیکوکاران و مردم نوع‌دوست استان، گفت: ترویج فرهنگ احسان، گذشت و کمک به همنوع، به‌ویژه در ایام معنوی اربعین حسینی، جلوه‌ای از مکتب انسان‌ساز عاشورا است و نقش مهمی در بازگرداندن زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان دارد.

جانشین ستاد دیه استان افزود: در جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان، ۹ پرونده دیگر از زندانیان جرائم غیرعمد نیز مورد بررسی قرار گرفت که با آزادی ۸ نفر از آنان موافقت شد و این افراد پس از معرفی به بانک‌های عامل، دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه و پرداخت بدهی، از زندان آزاد خواهند شد.

اکبرپور گفت: مجموع بدهی این پرونده‌ها ۴۰۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال بوده که ۳۷۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال آن از طریق گذشت شکات، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل آورده محکومان و ۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین خواهد شد تا زمینه آزادی این زندانیان نیز فراهم شود.