به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بازرس کل قضایی استان مازندران با حضور در سد میجران رامسر و بررسی روند اجرای این پروژه، دستور انعقاد قرارداد تکمیلی و اجرای فوری عملیات با رعایت قوانین و مقررات را صادر کرد.

محمدتقی مشهدی بازرس کل قضایی استان در رأس یک هیأت بازرسی از سد میجران شهرستان رامسر بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه را بررسی کرد.

وی در جریان این بازدید میدانی، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تنش آبی ناشی از تأخیر در تکمیل پروژه، ضمن بررسی ابعاد فنی و قانونی طرح، به‌منظور رفاه شهروندان غرب استان و کاهش ریسک‌های فنی و اجرایی، دستور داد قرارداد تکمیلی با پیمانکار مستقر در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق ترک تشریفات منعقد و عملیات اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه آغاز شود.

در این بازدید، حیدر داوودیان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز گزارشی از چالش‌های اجرایی طرح استقرار پمپ بر روی سکوی شناور و موانع موجود در مسیر بهره‌برداری از پروژه ارائه کرد.