به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از افزایش ظرفیت مبادی‌های عبوری در دو سوی مرز خبرداد و گفت: هم‌اکنون ۴۰ دروازه ورودی و خروجی برای تردد زائران پیش‌بینی شده است که با افزایش حجم تردد، وارد مدار خدمت‌رسانی می‌شوند.

ارسلان شکری افزود: عمود ۵۷ در مسیر بازگشت زائران به‌طور کامل تجهیز و آماده استفاده زائران شده است. شکری همچنین از رایگان بودن جابه‌جایی زائران در مسیر ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین و نیز انتقال رایگان زائران از مرز تمرچین تا محل نمایشگاه اربیل خبر داد و افزود: نرخ کرایه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ادامه مسیر به سمت نجف و کربلا نیز به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی و مدیریت می‌شود. وی افزود: محوطه پایانه مرزی تمرچین با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان آسفالت و محوطه سالن‌ها برای مدیریت بهتر تردد و تفکیک مسیر‌ها ساماندهی و جداسازی شده و ۷۵ چشمه سرویس بهداشتی برای خدمت رسانی به زائران آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی به اقدامات گسترده در محور‌های منتهی به مرز تمرچین هم اشاره و اظهار کرد: ۱۶۰ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی در مسیر‌های اربعین اجرا شده، عملیات ایمن سازی و آشکارسازی محور‌های مواصلاتی به انجام رسیده و ۲۳ برج روشنایی و ۳ دستگاه دیزل‌ژنراتور نیز در پایانه مرزی تمرچین برای تامین روشنایی و پایداری خدمات در مدار بهره‌برداری قرار دارد.