اعتراف مدیرعامل OpenAI به تأثیرات اعتیادآور تیکتاک
مدیرعامل شرکت OpenAI، در گفتوگویی تازه از تجربه اعتیاد شدید خود به اپلیکیشن تیکتاک پرده برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سم آلتمن فاش کرد: در جریان توسعه ابزار هوش مصنوعی «سورا» (Sora)، برای درک بهتر مکانیسمهای این پلتفرم، عمداً سعی کرد به تیکتاک عادت کند؛ اما این تجربه منجر به از دست دادن کنترل او شد، بهگونهای که روزانه تا سه ساعت را صرف تماشای محتواهای این اپلیکیشن میکرد.
مدیرعامل شرکت اوپن ای آی و خالق چتجیپیتی با تشبیه اثر این شبکه اجتماعی به «مواد مخدر» و مضر بودن آن برای بهرهوری، در نهایت تصمیم به حذف کامل این برنامه از گوشی خود گرفت. این اظهارات صریح یکی از چهرههای کلیدی صنعت تکنولوژی در حالی مطرح میشود که بسیاری از کشورها در حال بررسی محدودیتهای استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان و متهم کردن شرکتهایی نظیر متا به طراحی عمدی الگوریتمهای اعتیادآور هستند.