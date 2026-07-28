مدیرعامل شرکت اوپن ای آی و خالق چت‌جی‌پی‌تی با تشبیه اثر این شبکه اجتماعی به «مواد مخدر» و مضر بودن آن برای بهره‌وری، در نهایت تصمیم به حذف کامل این برنامه از گوشی خود گرفت. این اظهارات صریح یکی از چهره‌های کلیدی صنعت تکنولوژی در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کشورها در حال بررسی محدودیت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان و متهم کردن شرکت‌هایی نظیر متا به طراحی عمدی الگوریتم‌های اعتیادآور هستند.