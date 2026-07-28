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مدیرکل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: توسعه روشهای نوین آزمون، بهرهگیری از فناوریهای غربالگری سریع و استقرار نظام نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک، از مهمترین برنامههای این مجموعه برای ارتقای ایمنی و کیفیت فرآوردههای سلامتمحور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی انصاری دوگاهه با بیان اینکه نظامهای نوین رگولاتوری بر تصمیمگیریهای مبتنی بر شواهد علمی، ارزیابی ریسک و نتایج آزمونهای معتبر استوار هستند، اظهار کرد: شناسایی بهموقع مخاطرات و انجام آزمونهای معتبر در کوتاهترین زمان ممکن، نقش مهمی در ارتقای اثربخشی نظامهای نظارتی ایفا میکند.
وی افزود: سازمان غذا و دارو توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، ارتقای توان فنی شبکه آزمایشگاهی کشور و بهرهگیری هدفمند از فناوریهای نوین آزمون و روشهای غربالگری سریع را در چارچوب قوانین و ضوابط در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی با اشاره به توسعه روشهای غربالگری سریع در مبادی ورودی کشور گفت: استفاده از فناوریهایی مانند طیفسنجی و سایر روشهای سریع، ضمن افزایش سرعت شناسایی مخاطرات، فرآیند تصمیمگیریهای نظارتی را هدفمندتر و کارآمدتر میکند.
وی تأکید کرد: روشهای غربالگری سریع جایگزین آزمونهای مرجع نخواهند بود، بلکه بهعنوان ابزاری برای غربالگری اولیه، اولویتبندی نمونهها و افزایش کارایی نظام نظارت مورد استفاده قرار میگیرند و در صورت نیاز، نتایج آنها با روشهای مرجع مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
انصاری دوگاهه خاطرنشان کرد: توسعه نظام نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک و استفاده بهینه از ظرفیتهای آزمایشگاهی برای شناسایی بهموقع مخاطرات و تخصیص مؤثر منابع نظارتی، از رویکردهای اصلی سازمان غذا و دارو است و این الگو در بسیاری از نظامهای رگولاتوری پیشرفته جهان نیز مورد استفاده قرار میگیرد.