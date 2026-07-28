مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان گفت: حداقل ۸۰ مدرسه تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در قالب نهضت مردمی مدرسه‌سازی در استان به بهره‌برداری می‌رسد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، محمد واعظی‌نژاد گفت : از ۱۹۰ مدرسه پیش‌بینی‌شده در نهضت مردمی مدرسه‌سازی، عملیات ساخت ۱۲۸ مدرسه آغاز شده و تلاش می‌شود دست‌کم ۸۰ مدرسه تا اول مهر آماده تحویل شود.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح نصب نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی در مدارس واجد شرایط خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه انرژی‌های پاک و کاهش هزینه‌های انرژی در مدارس اجرا می‌شود.