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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آموزش عالی کشور هنوز به اندازه کافی مهارتمحور نیست و باید پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح این وضع ارائه شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با جمعبندی مباحث مطرحشده، سه محور «آموزش»، «اشتغال» و «فناوری و ارتباط با صنعت» را مهمترین حوزههای نیازمند تحول دانست و گفت: آموزش عالی کشور هنوز به اندازه کافی مهارتمحور نیست و باید پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح این وضعیت ارائه شود. وی افزود: وظیفه وزارت علوم تربیت دانشآموختگان اشتغالپذیر است، اما ایجاد اشتغال بیش از هر چیز به ظرفیتها و جاذبههای بازار کار وابسته است.
وزیر علوم با اشاره به وضع شرکتهای دانشبنیان در بخش کشاورزی اظهار کرد: بر اساس آمار، تنها هشت درصد از شرکتهای دانشبنیان کشور در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند که این میزان متناسب با ظرفیتهای این بخش نیست. وی خواستار حمایت کمیسیون کشاورزی مجلس از واحدهای فناور، مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان شد و تأکید کرد: بسیاری از فناوران و جوانان خلاق، محصولات خود را به مرحله تولید رساندهاند، اما برای تجاریسازی آنها با کمبود سرمایه مواجه هستند و حمایت از این مجموعهها میتواند به توسعه فناوری در بخش کشاورزی کمک کند.
سیمایی همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: ارتقای استادان نباید صرفاً بر اساس تعداد مقالات علمی باشد، بلکه میزان نقشآفرینی آنان در حل مسائل و چالشهای کشور نیز باید به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارتقا مورد توجه قرار گیرد.