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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان از تحویل گذرنامه زیارتی در کمتر از ۲۴ ساعت به زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ کولیوند رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان گفت: زائران اربعین حسینی که موفق به اخذ گذرنامه زیارتی نشدهاند میتوانند با مراجعه حضوری به اداره گذرنامه استان خوزستان نسبت به ثبت درخواست گذرنامه زیارتی اقدام و کمتر از ۲۴ ساعت گذرنامه را دریافت کنند.
او با اشاره به تردد زوار اربعین حسینی در مرزهای استان افزود: از ابتدای ماه صفر تا کنون، مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به ۶۳۵ هزار نفر رسیده است.