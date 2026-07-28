به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه در آیین بزرگداشت روز نماز جمعه گفت:نماز جمعه به عنوان قلب فرهنگی و عبادی شهر و پل ارتباطی بین مردم و دولتمردان است.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود:رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های مردم از وظایف امام جمعه در راستای خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه از برکت انقلاب اسلامی هم اکنون در ۹۰۰ شهر کشور نماز جمعه اقامه می‌شود افزود: تقویت ستاد نماز جمعه برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و توسعه و ترویج فرهنگ نماز در اولویت است.

وی افزود: خطیب جمعه با تبیین مسائل دینی، اعتقادی و موضوعات روز جامعه نقش هدایتگری خود را ایفا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود:اقامه نماز جمعه از تاکیدات کلام وحی است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور اقامه می‌شود.

گفتنی است در این مراسم از اعضای ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان مراغه تجلیل و قدردانی شد.