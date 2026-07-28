رئیس‌جمهور فیلیپین با اشاره به افزایش شدید هزینه برق و تأثیر بحران‌های جهانی بر قیمت انرژی، از احتمال بازگشت این کشور به برنامه توسعه انرژی هسته‌ای خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «فردیناند مارکوس جونیور» در سخنرانی سالانه خود در پارلمان فیلیپین گفت: با توجه به بالا بودن قیمت برق در این کشور، «شاید زمان آن رسیده است که تولید انرژی هسته‌ای دوباره بررسی شود.»

وی تأکید کرد: دولت اطمینان خواهد داد استفاده از انرژی هسته‌ای با رعایت کامل استاندارد‌های ایمنی انجام شود و مزایای آن برای مردم به‌درستی تشریح خواهد شد.

تنها نیروگاه هسته‌ای فیلیپین، نیروگاه «باتاآن»، در دهه ۱۹۸۰ میلادی ساخته شد، اما به دلیل مسائل مربوط به فساد و نگرانی‌های ایمنی هرگز وارد مدار تولید نشد.

فیلیپین در سال‌های اخیر مذاکراتی درباره توسعه انرژی هسته‌ای با کشور‌هایی از جمله ژاپن، فرانسه، روسیه و آمریکا انجام داده است. همچنین در سال ۲۰۲۴ توافقی با واشنگتن برای آموزش متخصصان فیلیپینی در زمینه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای امضا کرد.

کارشناسان انرژی معتقدند با توجه به وابستگی فیلیپین به واردات سوخت و کمبود منابع داخلی، انرژی هسته‌ای می‌تواند بخشی از راه‌حل بحران برق این کشور باشد.