وزیر آموزش‌ و پرورش از مشارکت ۲۸.۵ همتی خیران ، افزایش ۱۰۰ سروری شاد و تجهیز ۱۰ هزار کلاس به فناوری نوین در سال گذشته خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به برنامه‌های این وزارت برای جبران افت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: با وجود محدودیت‌های موجود در تأمین نیروی انسانی تلاش کرده‌ایم کمترین دغدغه متوجه دانش‌آموزان و خانواده‌ها باشد. همچنین افت آموزشی ناشی از آموزش‌های غیرحضوری سال‌های گذشته نیز با اجرای برنامه‌های جبرانی در حال پیگیری است.

وی افزود: طرح «حامی» برای جبران افت تحصیلی در دوره ابتدایی و برنامه‌های تقویتی در دوره‌های متوسطه اول و دوم با اختصاص اعتبارات لازم در حال اجراست و وزارت آموزش و پرورش در کنار استان‌ها قرار دارد تا اجازه ندهد دانش‌آموزان از این ناحیه آسیب ببینند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مهم‌ترین راهبرد این وزارتخانه، «توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت» است، اظهار کرد: برای تحقق این هدف ۱۰ برنامه کلان طراحی و تدوین شده است که اجرای آنها در سراسر کشور با جدیت دنبال می‌شود.

کاظمی ، نهضت توسعه فضا‌های آموزشی را نخستین برنامه این وزارتخانه دانست و گفت: ساخت مدارس جایگزین برای مدارس کانکسی و سنگی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نوسازی مدارس فرسوده و افزایش سرانه آموزشی در مناطق کم‌برخوردار از مهم‌ترین محور‌های این نهضت است.

هوشمندسازی کلاس‌های درس، اولویت وزارت آموزش و پرورش

کاظمی با اشاره به توسعه فناوری در مدارس افزود: هوشمندسازی کلاس‌های درس از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است و تجهیز ۵۰ هزار کلاس درس به فناوری‌های نوین آموزشی در دستور کار قرار دارد که تجهیزات ۱۰ هزار کلاس تاکنون آماده شده و این طرح بر اساس جدیدترین استاندارد‌های آموزشی جهان اجرا می‌شود.

وی توانمندسازی معلمان را از دیگر برنامه‌های راهبردی وزارت آموزش و پرورش برشمرد و گفت: اجرای طرح «اجتماعات یادگیری» و «سفر یادگیری» با هدف ارتقای توان علمی و حرفه‌ای فرهنگیان در حال اجراست.

ایجاد سه هزار فضای ورزشی در دستور کار آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش همچنین از توسعه فضا‌های ورزشی مدارس خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته نزدیک به سه هزار فضای ورزشی به مدارس کشور افزوده شد و امسال نیز ایجاد حدود سه هزار فضای ورزشی دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی تحول در برنامه‌های پرورشی، تقویت دوره پیش‌دبستانی، توسعه آموزش‌های مهارتی و ارتقای جایگاه دانشگاه فرهنگیان را از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: هرچه پوشش دوره پیش‌دبستانی افزایش یابد کیفیت آموزش در سال‌های بعد نیز ارتقا خواهد یافت و استان اردبیل در این شاخص جزء استان‌های پیشرو کشور است.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دانشگاه فرهنگیان گفت: در این دانشگاه تحولات مهمی در حوزه جذب دانشجو معلم، استفاده از اعضای هیئت علمی، توسعه فضا‌های آموزشی، تجهیز امکانات و اصلاح ساختار مدیریتی انجام شده و روند تقویت آن ادامه خواهد داشت.

اردبیل، استان پیشرو در توسعه آموزشی و مدرسه‌سازی

وی استان اردبیل را از مناطق پیشرو در توسعه فضا‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های آموزشی کشور دانست و بر تداوم حمایت دولت از ارتقای زیرساخت‌های تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وزیر آموزش و پرورش با تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بویژه فرهنگیان و دانش‌آموزان شهید اظهار کرد: یاد و نام همه شهدا به‌ویژه رهبر شهید انقلاب همواره در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود و ملت ایران با ایستادگی راه آنان را ادامه خواهد داد.

کاظمی با ابراز خرسندی از حضور در استان اردبیل گفت: حضور در جمع فرهنگیان، مدیران و مسئولان این استان برای من و همکارانم توفیق بزرگی است و هفته اردبیل را نیز به مردم فرهنگ‌دوست، مهمان‌نواز و فرهیخته این استان تبریک عرض می‌کنم.

وی با قدردانی از عملکرد استاندار اردبیل گفت: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد استان اردبیل هم در نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و هم در اجرای پروژه مهر، در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: حضور مستمر استاندار در جلسات شورای آموزش و پرورش و پیگیری مستقیم مسائل این حوزه، نشان‌دهنده آن است که آموزش و پرورش در استان اردبیل به یک اولویت جدی مدیریتی تبدیل شده و همین نگاه، آینده نظام آموزشی استان را متحول خواهد کرد.

کاظمی با اشاره به احداث ۱۱۱ مدرسه در استان طی یک سال گذشته تصریح کرد: تکمیل این تعداد مدرسه در مدت کوتاه، کاری بزرگ و ارزشمند است که با همدلی مسئولان استان، خیرین مدرسه‌ساز و حمایت‌های دولت محقق شده است.

اردبیل؛ خاستگاه فرهنگ، علم و وفاداری به انقلاب

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی، علمی و دینی استان اردبیل اظهار کرد: اردبیل سرزمینی با مردمانی نجیب، فرهنگ‌دوست و برخوردار از پیشینه‌ای درخشان در علم، ادب، عرفان و وفاداری به انقلاب اسلامی است و همواره از افتخارات جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: این استان خاستگاه شخصیت‌های بزرگی همچون شیخ صفی‌الدین اردبیلی، مقدس اردبیلی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله مروج و آیت‌الله سیدحسن عاملی است و در حوزه فرهنگ دینی و مذهبی نیز با وجود مداحان برجسته، خانواده موذن‌زاده اردبیلی، خانواده‌های معظم شهدا و خیرین مدرسه‌ساز، جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد.

کاظمی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز استان گفت: خیرین استان اردبیل سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت هستند و اقدامات آنان در توسعه فضا‌های آموزشی شایسته تقدیر است. ساخت ده‌ها مدرسه توسط خیران، از جمله احداث ۷۲ مدرسه به یاد شهدای کربلا، نمونه‌ای از فرهنگ نیک‌اندیشی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در این استان است.

آموزش و پرورش به مسئله نخست کشور تبدیل شده است

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش امروز به مسئله نخست کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هر سه قوه با چنین نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش توجه دارند و این موضوع در عملکرد دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد‌ها به‌روشنی قابل مشاهده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: رئیس جمهوری تاکنون بیش از ۷۰ جلسه تخصصی در حوزه آموزش و پرورش برگزار کرده و دستاورد‌های ارزشمندی در این حوزه رقم خورده است که بخش مهمی از آن در هفته دولت تشریح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود دشوارترین شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته، آموزش و پرورش از بهترین حمایت‌های مالی برخوردار شد، هرچند هنوز تا تحقق کامل مطالبات فرهنگیان، به‌ویژه در حوزه معیشت معلمان، فاصله وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: موضوع معیشت فرهنگیان از مطالبات جدی دولت و مجلس است و امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی، در سال آینده گام‌های مؤثرتری برای بهبود وضعیت معلمان و ارتقای جایگاه آموزش و پرورش برداشته شود.

رشد مشارکت خیرین و تداوم خدمت‌رسانی در روز‌های سخت

کاظمی با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در توسعه آموزش و پرورش گفت: دکتر پزشکیان همه ظرفیت‌های کشور را برای حمایت از آموزش و پرورش به میدان آورده است و افزایش چشمگیر مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نیز نتیجه همین نگاه و توجه ویژه دولت به نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: آموزش و پرورش امروز به برکت مشارکت خیرین به یکی از پربرکت‌ترین حوزه‌های کشور تبدیل شده است. نخستین اقدام من پس از آغاز مسئولیت در وزارت آموزش و پرورش، تماس با خیرین مدرسه‌ساز و درخواست همراهی آنان برای پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه بود.

کاظمی افزود: خیران مدرسه‌ساز سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در توسعه فضا‌های آموزشی کشور مشارکت کردند که این میزان یکی از بالاترین سطوح مشارکت مردمی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

زمان جنگ خدمت‌رسانی در آموزش و پرورش حتی یک لحظه هم متوقف نشد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با وجود شرایط سخت کشور، روند خدمت‌رسانی در آموزش و پرورش حتی یک لحظه متوقف نشد. در همین ایام، بیش از ۱۰۰ سرور جدید با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های شبکه شاد افزوده شد و ۱۵۰ سرور دیگر نیز در حال ورود به این شبکه است.

وی ادامه داد: تجهیز ۵۰ هزار کلاس درس به فناوری‌های نوین آموزشی نیز در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و این طرح با هدف ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی اجرا می‌شود.

کاظمی با قدردانی از عملکرد دولت و استانداران در مدیریت شرایط ویژه کشور گفت: در روز‌های دشوار اخیر هیچ‌یک از مسئولان از خدمت به مردم غافل نشدند و با وجود فشار‌های اقتصادی و شرایط خاص کشور، روند عادی زندگی مردم و ارائه خدمات عمومی بدون وقفه ادامه یافت.

وی افزود: امروز نیز در کنار مدیریت مسائل جاری، برنامه‌ریزی برای آینده کشور متوقف نشده و مسئولان استانی از جمله استاندار اردبیل توسعه آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی را با جدیت دنبال می‌کنند.

حمایت ویژه وزارتخانه از پروژه‌های آموزشی اردبیل

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های سفر خود به اردبیل اظهار کرد: هدف این سفر بررسی میدانی مسائل آموزش و پرورش استان، قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان و کمک به رفع چالش‌های موجود است.

کاظمی از تکمیل پنج سالن ورزشی نیمه‌تمام آموزش و پرورش در استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تکمیل خواهد شد و همچنین توسعه ۱۱۰ فضای ورزشی جدید نیز در برنامه سال جاری قرار دارد.

وی همچنین از حمایت وزارت آموزش و پرورش برای تکمیل پروژه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خبر داد و افزود: ایجاد پردیس تخصصی کودک و نوجوان در اردبیل، راه‌اندازی کانون علوم و فنون، حمایت از تئاتر کودک و نوجوان و توجه ویژه به دانش‌آموزان عشایر با همکاری استانداری و کانون پرورش فکری در دستور کار قرار گرفته است.

تکمیل ۳۵۲ کلاس درس و تجهیز ۳۱۷ مدرسه به نیروگاه خورشیدی

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان گفت: تکمیل سه استخر دانش‌آموزی در حال ساخت و پنج سالن ورزشی نیمه‌تمام استان در اولویت وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار دارد و با استفاده از ظرفیت خیرین، روند اجرای این پروژه‌ها تسریع خواهد شد.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های عمرانی استان اظهار کرد: تا آغاز مهرماه سال ۱۴۰۵، تکمیل ۳۵۲ کلاس درس جدید در استان اردبیل هدف‌گذاری شده و انتظار می‌رود با همکاری خیرین مدرسه‌ساز و سازمان نوسازی مدارس، این هدف به طور کامل محقق شود.

وی ادامه داد: اجرای ۲۳۰ هزار مترمربع ایزوگام و آسفالت در مدارس استان، با هدف بهسازی و نگهداری فضا‌های آموزشی، در دستور کار قرار گرفته و پیش از آغاز سال تحصیلی جدید عملیاتی خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش از تجهیز ۶۰۰ کلاس درس استان به سیستم‌های گرمایشی استاندارد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم این طرح پیش از آغاز سال تحصیلی به بهره‌برداری برسد.

کاظمی با اشاره به توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ۳۱۷ مدرسه استان اردبیل به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد و این طرح با همکاری وزارت نیرو به بهره‌برداری خواهد رسید.

اجرای طرح شهید عجمیان در ۱۵۰۰ مدرسه اردبیل

وی همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان در یک‌هزار و ۵۰۰ مدرسه استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بهسازی، زیباسازی و آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان در فضایی مناسب و باکیفیت سال تحصیلی را آغاز کنند.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش در کنار مسئولان استان اردبیل قرار دارد و از هر اقدامی که به ارتقای کیفیت آموزش، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان منجر شود، حمایت خواهد کرد.

کاظمی با قدردانی از استاندار اردبیل، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه مدیران آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: همراهی و همکاری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس با آموزش و پرورش، زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های تحول‌آفرین در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به نقش نمایندگان استان در پیگیری مسائل آموزش و پرورش افزود: اعضای مجمع نمایندگان استان، به‌ویژه اعضای کمیسیون آموزش، همواره از حامیان جدی نظام تعلیم و تربیت بوده‌اند و این همراهی، فرصت ارزشمندی برای توسعه آموزش در استان اردبیل به شمار می‌رود.

کاظمی در پایان از تلاش‌های مدیرکل آموزش و پرورش استان، رئیس دانشگاه فرهنگیان، مدیرکل نوسازی مدارس و سایر مدیران حوزه تعلیم و تربیت استان اردبیل قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در اردبیل نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت است.