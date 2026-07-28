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وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تولید محصولات گلخانهای کشور را تا سال ۱۴۰۸ به ۱۰ میلیون تن برساند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ توسعه کشتهای گلخانهای به عنوان یکی از برنامههای اصلی و راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.
طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، این وزارتخانه موظف است با هدف ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی، مسیر دستیابی به ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن محصول گلخانهای را تا پایان سال ۱۴۰۸ هموار کند.
این برنامه کلان که با هدف افزایش تولید در واحد سطح و کاهش مصرف آب تدوین شده، نیازمند تأمین زیرساختهای لازم، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوریهای نوین در تولید است.
اجرای این تکلیف قانونی، گامی مهم در راستای تأمین امنیت غذایی پایدار و افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی کشور محسوب میشود.