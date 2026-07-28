وزیر امور خارجه جدید انگلیس در نخستین سفر خارجی خود راهی جنوب شرق آسیا شد تا با تأکید بر جایگاه آسه‌آن در راهبرد جدید لندن برای آسیا، روابط این کشور با چین و هند را نیز گسترش دهد؛ رویکردی که همزمان بر حفظ اتحاد سنتی انگلیس با آمریکا استوار است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «اد میلیبند» وزیر امور خارجه جدید انگلیس، تنها چند ساعت پس از انتصاب، نخستین سفر خارجی خود را به مانیل انجام داد و در نشست وزیران امور خارجه آسه‌آن شرکت کرد. وی این سفر را نشانه اهمیت مشارکت راهبردی لندن با کشور‌های جنوب شرق آسیا و حمایت از نقش آسه‌آن در حفظ صلح و ثبات منطقه دانست.

در این نشست، انگلیس و آسه‌آن یک برنامه همکاری پنج‌ساله برای گسترش مناسبات در حوزه‌های تجارت، انرژی سبز، امنیت دریایی، فناوری‌های نوظهور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی تصویب کردند.

این سفر همچنین نخستین آزمون دولت جدید انگلیس در تعامل با چین بود. در دیدار میلیبند با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین، پکن خواستار ایجاد فضای عادلانه، برابر و بدون تبعیض برای فعالیت شرکت‌های چینی در انگلیس شد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که اختلاف دو کشور بر سر شرکت «بریتیش استیل» و تصمیم لندن برای ملی‌سازی این شرکت همچنان ادامه دارد.

کارشناسان معتقدند دولت «اندی برنهام» در قبال چین، سیاستی مبتنی بر همکاری مدیریت‌شده را دنبال خواهد کرد و همزمان تقویت روابط اقتصادی با هند، به‌ویژه در چارچوب توافق تجارت آزاد دو کشور، از اولویت‌های لندن خواهد بود.

تحلیلگران تأکید می‌کنند موفقیت راهبرد آسیایی دولت جدید انگلیس، به میزان زیادی به نحوه تنظیم روابط این کشور با دولت دونالد ترامپ در آمریکا بستگی دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر تعاملات لندن با چین، هند و کشور‌های عضو آسه‌آن تأثیرگذار باشد.