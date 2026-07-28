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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ثبت ۱۳۰ هزار فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شالچی در رویداد «رهام» و در جمع استادان مشاور انجمنهای علمی دانشجویی، با اشاره به نقش تاریخی و ساختاری انجمنهای علمی در دانشگاههای کشور، گفت: انجمنهای علمی از جمله نهادهایی هستند که در دانشگاه ایران شکل گرفتهاند و میتوانند نقشی تعیینکننده در افزایش پویایی و تحرک علمی دانشگاهها ایفا کنند. با این حال، هنوز ابعاد مختلف اثرگذاری مثبت این انجمنها بهطور کامل شناخته نشده و ظرفیتهای فراوانی در این حوزه وجود دارد که باید فعالتر و هدفمندتر مورد استفاده قرار گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، برگزاری اینگونه نشستها را فرصتی برای قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در سال گذشته و همچنین بستری برای گفتوگو درباره ظرفیتهای انجمنهای علمی عنوان کرد و افزود: بخش مهمی از فعالیتهای دانشگاهی، از جمله نشستها، کارگاهها، جلسات تخصصی، ارتباط با جامعه، ارتباط با صنعت و پرداختن به موضوعات نو، از سوی انجمنهای علمی دانشجویی پیگیری و اجرا میشود.
وی با اشاره به گستره فعالیت این انجمنها تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود ۱۳۰ هزار فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی در دانشگاههای کشور به ثبت رسیده است؛ آماری که بهخوبی نشان میدهد بخش مهمی از پویایی دانشگاههای ما از دل فعالیت این انجمنها شکل میگیرد.
شالچی یکی از مهمترین کارکردهای انجمنهای علمی را کمک به تعمیق آموزش دانشگاهی دانست و گفت: هنگامی که دانشجویان در قالب انجمنهای علمی درگیر برگزاری سمینارها، کارگاهها، رقابتها و فعالیتهای علمی میشوند، این فرایند به تعمیق یادگیری، طرح پرسشهای تکمیلی و ارتقای کیفیت آموزش در رشتههای مختلف دانشگاهی کمک میکند.
وی همچنین با تأکید بر نقش این انجمنها در تقویت ظرفیتهای پژوهشی دانشجویان افزود: بسیاری از کارگاهها و کلاسهایی که انجمنهای علمی در حوزههایی مانند روش تحقیق، نگارش آکادمیک، تحلیل داده، اخلاق انتشار و سایر مهارتهای علمی برگزار میکنند، از مؤثرترین شیوهها برای ارتقای تواناییهای علمی و پژوهشی دانشجویان به شمار میرود؛ بهویژه آنکه این آموزشها از دل نیاز واقعی دانشجویان و با مشارکت مستقیم خود آنان شکل میگیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، یکی دیگر از کارکردهای مهم انجمنهای علمی را ایجاد اجتماعات علمی برشمرد و خاطرنشان کرد: اساس علم در جهان بر شکلگیری و تداوم اجتماعات علمی استوار است. در شرایطی که آموزش دیجیتال روزبهروز گسترش مییابد، آنچه همچنان دانشگاه را متمایز میکند، شکلگیری همین اجتماعات علمی و انسانی است که انجمنهای علمی در تحقق آن نقش مهمی دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش انجمنهای علمی در شناسایی و پرورش استعدادها اشاره کرد و گفت: تجربه نشان میدهد بسیاری از دانشجویانی که در انجمنهای علمی فعال بودهاند، در سالهای بعد نیز در عرصههای علمی و حرفهای موفقتر ظاهر شدهاند. به گفته وی، پژوهشهای جهانی نیز نشان میدهد سرمایه اجتماعی و توانمندیهایی که دانشجویان از این مسیر به دست میآورند، نقشی اساسی در موفقیت آینده آنان دارد.
شالچی بر اهمیت مهارتهای حرفهای و فردی حاصل از فعالیت در انجمنهای علمی تأکید کرد و گفت: دانشجویانی که در این انجمنها فعالیت میکنند، علاوه بر آموختههای تخصصی رشته خود، مهارتهایی همچون کار تیمی، حل مسئله، ارتباط مؤثر، مدیریت پروژه، مذاکره و سازماندهی رویدادها را نیز میآموزند؛ مهارتهایی که در موفقیت شغلی و حرفهای آنان بسیار مؤثر است.
وی افزود: چهبسا دانشجویانی که از نظر معدل و شاخصهای رسمی آموزشی در رتبه بالاتری قرار داشته باشند، اما دانشجویان فعال در انجمنهای علمی بهدلیل برخورداری از این مهارتهای مکمل، در ورود به بازار کار و مسیر حرفهای، عملکرد موفقتری داشته باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین با اشاره به برخی چالشهای موجود در فضای دانشگاهی، از جمله کاهش کیفیت ارتباط میان دانشجو و استاد، تأکید کرد که انجمنهای علمی میتوانند در تقویت این ارتباط و افزایش تعاملات علمی در دانشگاهها نقشآفرینی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاهها، استادان و فعالان انجمنهای علمی، زمینه برای شکلگیری دانشگاهی پویاتر، هماهنگتر با تحولات علمی روز دنیا و نزدیکتر به نیازهای جامعه فراهم شود و برگزاری رویداد رهام به عنوان یک رویداد موثر در این امر خواهد بود.