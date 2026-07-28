به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: در سال‌های گذشته با اجرای برنامه‌های مختلف، روند آسیب‌هایی همچون اقدام به خودکشی، طلاق و نزاع فردی کنترل و کاهش یافت، اما با کاهش پیگیری‌ها در سال گذشته، این آمار دوباره روند افزایشی پیدا کرد.

وی با بیان اینکه خودکشی یکی از نگرانی‌های جدی جامعه است، افزود: تأمین نیرو‌های متخصص برای به‌کارگیری در مرکز سراج در دستور کار قرار گرفته تا خدمات تخصصی این مرکز تقویت شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس وظایف و تکالیف خود، با اجرای برنامه‌های فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و آموزش مدیریت خشم، در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود عملکرد مرکز سراج نقش‌آفرینی کنند.