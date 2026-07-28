ریختن زباله در معابر و فضاهای عمومی، علاوه بر نازیبا کردن چهره شهر، زحمت پاکبانان را نیز دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، پاکبانان شهرداری هر روز در حالی که بسیاری از شهروندان هنوز در خواب هستند، نظافت خیابان‌ها و معابر را آغاز می‌کنند تا شهر برای شروع یک روز تازه، پاکیزه و آراسته باشد.

رها کردن زباله در سطح شهر، علاوه بر آسیب به محیط زیست و زیبایی شهری، باعث می‌شود این قشر زحمتکش با سختی بیشتری به انجام وظیفه بپردازند.

شهروندان می‌توانند با انداختن زباله در سطل‌های مخصوص و رعایت اصول شهروندی، سهمی مؤثر در حفظ پاکیزگی شهر و کاهش زحمت پاکبانان داشته باشند.