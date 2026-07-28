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فرمانده انتظامی استان کرمان از افزایش ۲۵ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: کشفیات پلیس در حوزه مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
سردار موقوفهئی افزود: در این مدت بیش از ۹ هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر، عمدتاً تریاک، حشیش و مواد روانگردان، در عملیاتهای اطلاعاتی و میدانی پلیس کشف و ضبط شده و باندهای متعددی نیز متلاشی شدهاند.
وی با اشاره به دستگیری قاچاقچیان و عوامل حمل و نگهداری مواد مخدر در این عملیاتها، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت اجرای طرحهای مقابله با قاچاق مواد مخدر و ارتقای امنیت اجتماعی را در سراسر استان ادامه خواهد داد.