شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی با انتشار بیانیه‌ای، ادامه حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی، گسترش شهرک‌سازی و بازداشت‌های گسترده فلسطینیان را به شدت محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای حمایت از مردم فلسطین شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، در این بیانیه آمده است که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دست‌کم یک‌هزار و ۱۸۵ فلسطینی، از جمله ۲۵۰ کودک، در کرانه باختری به شهادت رسیده‌اند، بیش از ۱۲ هزار و ۶۵۰ نفر زخمی و بیش از ۲۴ هزار فلسطینی نیز بازداشت شده‌اند. به گفته این نهاد اسلامی، این آمار نشان‌دهنده اجرای یک سیاست سازمان‌یافته سرکوب، اشغال، کوچ اجباری و مجازات جمعی علیه مردم فلسطین است.

ماپیـم همچنین با ابراز نگرانی از افزایش شمار زندانیان فلسطینی اعلام کرد که تا ابتدای ژوئیه ۲۰۲۶، بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند که بیش از سه هزار و ۲۰۰ نفر از آنان بدون تفهیم اتهام و محاکمه، تحت بازداشت اداری قرار دارند.

این شورا با اشاره به گزارش‌های سازمان ملل و نهاد‌های حقوق بشری درباره بدرفتاری، شکنجه، محرومیت از خدمات درمانی و نقض حقوق زندانیان فلسطینی، سکوت و حمایت برخی دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی را عامل تداوم این اقدامات دانست و تأکید کرد که ادامه ارسال سلاح به این رژیم، ادعا‌های حمایت از حقوق بشر را بی‌اعتبار کرده است.

شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی در پایان، با ارائه ۱۲ مطالبه، از جمله توقف فوری حملات نظامی، پایان شهرک‌سازی، آزادی زندانیان فلسطینی، اعمال تحریم و ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی و پیگیری جنایت‌های جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی، از دولت مالزی خواست ابتکار عملی بین‌المللی برای حمایت از فلسطینیان کرانه باختری و پاسخگو کردن عاملان این جنایت‌ها را رهبری کند.