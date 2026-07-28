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رئیس سازمان هواشناسی از پایش لحظهای وضعیت جوی مرزها و شهرهای زیارتی عراق با پردازش روزانه یک میلیون داده برای زائران اربعین خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به تمهیدات این سازمان برای ایام اربعین حسینی گفت: روزانه حدود یک میلیون داده هواشناسی برای تهیه پیشبینیهای ویژه اربعین پردازش میشود.
این پیشبینیهای اختصاصی، وضعیت جوی پایانههای مرزی و شهرهای زیارتی در کشور عراق را پوشش میدهد.
زائران میتوانند برای دسترسی به آخرین وضعیت آبوهوایی، از طریق وبگاه سازمان هواشناسی، نرمافزار «هوای اربعین» و کانالهای اطلاعرسانی این سازمان اقدام کنند.
سعید حاجی زاده گزارش میدهد: