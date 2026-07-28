به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به تمهیدات این سازمان برای ایام اربعین حسینی گفت: روزانه حدود یک میلیون داده هواشناسی برای تهیه پیش‌بینی‌های ویژه اربعین پردازش می‌شود.

این پیش‌بینی‌های اختصاصی، وضعیت جوی پایانه‌های مرزی و شهر‌های زیارتی در کشور عراق را پوشش می‌دهد.

زائران می‌توانند برای دسترسی به آخرین وضعیت آب‌وهوایی، از طریق وبگاه سازمان هواشناسی، نرم‌افزار «هوای اربعین» و کانال‌های اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام کنند.

سعید حاجی زاده گزارش می‌دهد: