به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: بر اثر واژگونی خودرو در محور سردشت - پیرانشهر یک نفر جان باخت و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات نلاس، پس از دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی تویوتا هایلوکس در محور سردشت _ پیرانشهر حوالی روستای واوان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، این حادثه ۳ مصدوم و یک فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و جان باخته حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل شد.