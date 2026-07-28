اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس می‌گوید میزبانی از ولودیمیر زلنسکی به عنوان نخستین مقام سیاسی خارجی که پس از به دست گرفتن قدرت او به بریتانیا سفر کرده است مبین پیام روشن حمایت صد در صدی و مداوم بریتانیا از اوکراین است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، اندی برنهام که پس از تکیه زدن بر قدرت به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی با تاکید بر تداوم حمایت انگلیس از اوکراین از او برای حضور در لندن دعودت به عمل آورد تا نشان دهد او نیز مانند نخست وزیران انگلیس در چهار سال گذشته بر حمایت قاطع از اوکراین در جنگ با روسیه است.

نخست وزیر جدید انگلیس ساعاتی پیش در یک پایگاه دریایی در پورتسموث خطاب به زلنسکی گفت: «به عبارت ساده، ولودیمیر، می‌خواهم بدانی که ما پشت تو هستیم، می‌توانی روی من حساب کنی و می‌توانی روی ما حساب کنی. می‌توانی تا هر زمانی که لازم باشد روی بریتانیا حساب کنی.»

زلنسکی نیز در پاسخ گفت: رابطه اوکراین با انگلیس «قوی‌تر از همیشه» است. برنهام خطاب به زلنسکی گفت: «آقای رئیس جمهور، من شخصاً صد درصد با شما هستم و به تمام تعهداتی که این کشور به اوکراین داده است، کاملاً پایبند خواهم بود.»

برنهام افزود: پس از «دیدار بسیار گرم» بین این دو نفر، قصد دارد «به زودی» به اوکراین سفر کند.

رویه‌ای که تقریبا همه نخست وزیران انگلیس در بیش از چهار سال جنگ اوکراین و روسیه شامل بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک و کایر استارمر در پیش گرفتند و تقریبا نخستین و آخرین سفر خارجی در دوران زمامداری خود را به اوکراین اختصاص دادند.

نخست وزیر جدید انگلیس در دیدار با زلنسکی همچنین از به اشتراک گذاشتن مالکیت معنوی برای ساخت سامانه جنگ الکترونیک جدید انگلیس موسوم به استون کلوک «Stone Cloak» خبر داد که اوکراین را قادر می‌سازد این فناوری را در مقیاس بزرگ تولید کند.

استون کلوک، سامانه‌ای به اندازه یک تبلت توصیف و گفته شده است که برای جلوگیری از شناسایی هرگونه پهپادی که روی آنها نصب شده است، طراحی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس وزارت دفاع انگلیس پیش از این هزاران دستگاه از این سامانه را به نیرو‌های اوکراینی داده است تا عملیات پهپادی آنها را تقویت و موفقیت آمیز‌تر کند.

دفتر نخست وزیری انگلیس اعلام کرد: این فناوری پس از استقرار در اوکراین، در نسل بعدی سلاح‌های دوربرد بریتانیا تعبیه خواهد شد.

نخست وزیر جدید انگلیس در دیدار با زلنسکی در لندن همچنین گفت: "ما به فشار ادامه خواهیم داد و برای آتش‌بس و از سرگیری مذاکراتی که باید اوکراین را پای میز مذاکره داشته باشد و شامل صدای قوی برای اروپا نیز باشد، تلاش خواهیم کرد. "

مقامات ارشد انگلیس از هر دو حزب کارگر و محافظه کار که دهه هاست قدرت میانشان دست به دست می‌شود حمایت قاطع خود را از اوکراین در جنگ با روسیه ابراز کردند و از آنچه پیشتازی بریتانیا در حمایت همه جانبه و تامین انواع جنگ افزار‌های مورد نیاز اوکراین خواندند با افتخار یاد کردند.

بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، این کشور ۲۵ میلیارد پوند بودجه خارجی برای تلاش‌های جنگی این کشور اختصاص داده است.

کایر استارمر نخست وزیر پیشین انگلیس که در طول زمامداری همواره بر ضرورت حمایت همه جانبه از اوکراین تاکید کرد در آخرین روز کاری خود به عنوان رهبر حزب کارگر از کیف بازدید کرد.

او در این سفر از اختصاص بودجه جدیدی به ارزش سیصد میلیون یورو برای جنگ اوکراین با روسیه خبرداد و نشان آزادی اوکراین را دریافت کرد.