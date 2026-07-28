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۷۴ غار تاکنون در استان شناسایی شدهاند و تعیین حریم حفاظتی و درجهبندی غارهای خراسان جنوبی در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در جلسه کارگروه غارشناسی با هدف ساماندهی وضعیت غارها و ارتقای سطح حفاظتی آنها گفت: از این میان، ۴ غار در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست استان قرار دارند که مسئولیت حفاظت از آنها بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست است و مابقی تحت حفاظت و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قرار دارند.
خانی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۱۲ آییننامه مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری از غارها، افزود: تهیه ضوابط حریم حفاظتی هر غار، از اولویتهای اصلی کارگروه است.
وی همچنین بر ضرورت اجرای شیوهنامه درجهبندی غارها برای رفع خلأهای حفاظتی تأکید کرد.
فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رئیس کارگروه غارشناسی، نیز با ارج نهادن به نتایج مطالعات انجام شده بر روی چهار غار مهوید، سنگسوراخ، کتوکی و پهلوان، این اقدامات را از نخستین طرحهای علمی ارزشمند در حوزه غارشناسی استان دانست و گفت: دقت در ثبت اطلاعات زیستمحیطی غارها، نه تنها به مدیریت بهتر کمک میکند، بلکه باعث جلب مشارکت مردم محلی در حفاظت از این میراث طبیعی خواهد شد.
در این جلسه مشاور طرح مطالعاتی شناسایی، ثبت و پایش غارهای مناطق چهارگانه گفت: این طرح علمی با هدف ایجاد نقشهای دقیق از وضعیت غارها تدوین شده تا مبنایی برای تصمیمگیریهای حفاظتی و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز بویژه فعالیتهای معدنی باشد.