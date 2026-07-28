به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛. امروز سه‌شنبه و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و .تنها در برخى مناطق واقع در دامنه‌های شمالی البرز و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان وبلوچستان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ مى دهد.

در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه هاى جنوبى البرز افزایش وزش باد و بعضى ساعات وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا انتظار مى رود.

بیشینه دمای هوای بیشتر شهر‌های خوزستان امروز از ۴۵ درجه فراتر می‌رود.

تا پایان هفته دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.