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سازمان هواشناسی پیش بینی کرد؛ امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوى پایدار حاکم است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛. امروز سهشنبه و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و .تنها در برخى مناطق واقع در دامنههای شمالی البرز و ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان وبلوچستان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ مى دهد.
در شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه هاى جنوبى البرز افزایش وزش باد و بعضى ساعات وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا انتظار مى رود.
بیشینه دمای هوای بیشتر شهرهای خوزستان امروز از ۴۵ درجه فراتر میرود.
تا پایان هفته دریای خزر و شرق دریای عمان مواج است.