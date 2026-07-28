مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه اربعین تجلی‌گاه قدرت معنوی تشیع است خواستار تبیین مستند معارف عاشورا، مکتب زیارت و پیوند پیام نهضت حسینی با نیاز‌های امروز جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید در آستانه اربعین حسینی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

السلام علیک یا أبا عبدالله الحسین، و علی الأرواح التی حلّت بفنائک.

اربعین تجلّی‌گاه قدرت معنوی تشیع در کنار سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است.

در این رویداد حسینی باید صفات برجسته و مقامات سید شهیدان و کسانی که در محضر او به شهادت رسیده‌اند، بیان شود و از این فرصت استفاده کرده و حقایق اسلام و سرافرازی شهدا تشریح گردد که چگونه با پوشیدن لباس شهادت، به آزادگی استحکام بخشیدند و شعار جاودانه «هیهات منّا الذلّة» را در تاریخ بشریت ماندگار ساختند.

با توجه به این اصل، مبلغان عزیز باید نکات زیر را رعایت کنند: بر این اساس، لازم است مبلغان ارجمند در انجام رسالت تبلیغی خود، نکات زیر را مورد توجه و اهتمام ویژه قرار دهند:

نخست؛ اصالت علمی سخن مبلغ باید مستند به قرآن کریم، سنت قطعی و معارف معتبر اهل‌بیت علیهم‌السلام باشد و از هرگونه مطالب سست، خرافات و نقل‌های غیرمستند پرهیز شود. معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را با استدلال‌های عقلی، شواهد قرآنی و روایی متقن تبیین کنید تا در دل‌های آماده اثر بگذارد.

دوم؛ سیره عملی اهل‌بیت علیهم‌السلام بهما آموخته‌اند که مردم را پیش از زبان، با رفتار خود دعوت کنیم. مبلغ موفق کسی است که اخلاق، وقار، ادب، تواضع، صبر، خوش‌رفتاری و احترام او، خود بهترین ابزار تبلیغ باشد.

مدارا با زائران، پاسخ‌گویی حکیمانه به پرسش‌ها و رعایت احترام نسبت به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، از مهم‌ترین وظایف مبلغ در این سفر معنوی است.

سوم؛ بصیرت زمان‌شناسانه پیام عاشورا را با نیاز‌ها و مسائل امروز جامعه و جهان اسلام پیوند بزنید. مبلغ موفق کسی است که هم تاریخ و اهداف نهضت حسینی را به‌خوبی بشناسد و هم بتواند پیام جاودانه عاشورا را برای انسان معاصر تبیین کند. از آنجا که زیارت سیدالشهداء علیه‌السلام محور اصلی این حرکت عظیم است، شایسته است یکی از مهم‌ترین محور‌های تبلیغ، تبیین «مکتب زیارت» باشد.

احادیث صحیح و متواتر درباره اهمیت زیارت قبور مطهر معصومان علیهم‌السلام، به‌ویژه زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، و مقام والا و پاداش عظیم زائر، بیانگر آثار عمیق معنوی این عبادت بزرگ است. در این زمینه، توجه به نکات زیر ضروری است:

۱. آثار، فلسفه و حکمت‌های زیارت قبور مطهر معصومان علیهم‌السلام را برای زائران تبیین کنید؛ از جمله افزایش معرفت نسبت به سیره و آموزه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام، تجدید عهد با ولایت و تقویت ایمان و معنویت.

۲. زائران را با محتوای بلند زیارات مأثور آشنا سازید؛ زیرا این متون شریف، خود مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت، معرفت، اخلاق، ولایت‌مداری و خودسازی هستند.

۳. بر رعایت آداب زیارت تأکید کنید؛ از جمله رعایت حقوق دیگر زائران، حفظ نظم، احترام به خادمان و مجاوران، رعایت نوبت، به‌ویژه هنگام ورود و خروج از حرم‌های مطهر و در شرایط ازدحام.

۴. یادآور شوید که زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام، عبادتی آمیخته با معرفت، خشوع، حزن و یاد مصائب عاشورا است و نباید به یک برنامه صرفاً تفریحی یا جشنواره‌ای تبدیل شود؛ امری که در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام از آن نهی شده است.

۵. زائران را به رعایت و حفظ حرمت اماکن مقدس، به‌ویژه مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا و شهر‌های مقدس، توصیه نمایید؛ چرا که این نیز از مصادیق احترام به شعائر الهی است.

۶. یاد و نام شهدای عزیز را با یاد حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام پیوند دهید و ارادت خالصانه آنان به ساحت اهل‌بیت علیهم‌السلام و فرهنگ ایثار و شهادت را برای زائران تبیین کنید تا استمرار راه عاشورا در روزگار ما نیز به‌درستی شناخته شود. امید است همه شما با عنایت حضرت بقیةالله الأعظم ارواحنا فداه و در سایه الطاف حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام، در این رسالت نورانی، موفق، مؤید و سربلند باشید.

در پایان، لازم می‌دانیم از مردم شریف، مؤمن و مهمان‌نواز عراق، عشایر بزرگوار، دولت محترم عراق، علمای اعلام، روحانیون گرامی و مسئولان عتبات عالیات که با تدبیر، اخلاص و تلاش شبانه‌روزی، زمینه برگزاری باشکوه مراسم عظیم اربعین و خدمت‌رسانی شایسته به میلیون‌ها زائر را فراهم ساخته‌اند، صمیمانه قدردانی کنیم.

حضور پرشور مردم عراق در خدمت به زائران حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام، جلوه‌ای از ایمان، ولایت‌مداری، اخوت اسلامی و پیوند ناگسستنی دو ملت بزرگ ایران و عراق است.

بی‌تردید این همدلی و محبت، از برکات