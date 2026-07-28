جام جهانی تیراندازی، تیم‌های میکس تفنگ ایران نهم و چهاردهم شدند

جام جهانی تیراندازی، تیم‌های میکس تفنگ ایران نهم و چهاردهم شدند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی، تیم میکس ایران با ترکیب شرمینه چهل امیرانی و امیرمحمد نکونام با ۶۲۹/۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. تیم میکس دیگر ایران با ترکیب نجمه خدمتی و هادی غره‌باقی با ۶۲۷/۹ امتیاز جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داد.

در تفنگ میکس ۳۵ تیم با هم رقابت کردند و در پایان دو تیم از چین و دو تیم از هند راهی فینال شدند.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.

رقابت‌های تراپ میکس نیز در حال برگزاری است و مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند در این بخش رقابت خود را آغاز کردند.