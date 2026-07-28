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نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر میکس در آخرین روز از جام جهانی تیراندازی در خط آتش ایستادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی، تیم میکس ایران با ترکیب شرمینه چهل امیرانی و امیرمحمد نکونام با ۶۲۹/۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. تیم میکس دیگر ایران با ترکیب نجمه خدمتی و هادی غرهباقی با ۶۲۷/۹ امتیاز جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داد.
در تفنگ میکس ۳۵ تیم با هم رقابت کردند و در پایان دو تیم از چین و دو تیم از هند راهی فینال شدند.
هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.
رقابتهای تراپ میکس نیز در حال برگزاری است و مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند در این بخش رقابت خود را آغاز کردند.