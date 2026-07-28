

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ربیع‌زاده که فصل گذشته با پیراهن شمس‌آذر عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت، با به ثمر رساندن ۶ گل، عنوان گلزن‌ترین مدافع لیگ را از آن خود کرد و حالا با امضای قرارداد رسمی، به جمع شاگردان مجتبی حسینی اضافه شده است.

این مدافع پیش از حضور در شمس‌آذر، سابقه بازی در تیم‌های سپیدرود رشت و مس رفسنجان را نیز در کارنامه دارد و حالا امیدوار است با درخشش در ترکیب نساجی، روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

ربیع‌زاده پیش‌تر اعلام کرده بود که هدف اصلی‌اش در فصل جدید، جلب نظر کادر فنی تیم ملی و رسیدن به پیراهن ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیاست. او اکنون با حضور در نساجی، فرصت تازه‌ای در اختیار دارد تا با عملکرد موفق در لیگ برتر، به این هدف نزدیک‌تر شود.

پوریا سرآبادانی هافبک فولاد خوزستان، علیرضا جعفرپور دروازه‌بان شمس‌آذر قزوین، بهروز نوروزی‌فرد مدافع آلومینیوم اراک، جواد آقایی‌پور مهاجم آلومینیوم اراک، افشین صادقی وینگر پیکان تهران و ابوالفضل کوهی مدافع راست استقلال خوزستان دیگر بازیکنانی بودند که نساجی پیش از این با آنها قرارداد بست.