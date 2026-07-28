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بلومبرگ گزارش داد که تصاویر ماهوارهای نشان میدهد، آتش سوزی در کارخانه فرآوری نفت بقیق در شرق عربستان در حال وقوع است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بلومبرگ به نقل از یک شرکت متخصص در تحلیل تصاویر ماهوارهای افزود که تصاویرماهواره «سنتینل-۲» در روز دوشنبه، دود و خسارات ناشی از آتشسوزی در داخل تاسیسات فرآوری نفت در بقیق در شرق عربستان را نشان میدهد.
گزارش های حاکی است، شرکت آرامکوی عربستان پس از حملات پهپادی یمن، فعالیت بزرگترین مجتمع فرآوری نفت خود در بقیق را متوقف کرد.
این تأسیسات به دلیل ظرفیت فرآوری حدود هفت میلیون بشکه نفت خام در روز، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است.
پیشتر سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز دوشنبه از مجموعهای از حملات پهپادی نیروهای مسلح یمن خبر داد که چندین مکان حساس و سایت مربوط به تامین و انتقال نفت خام را در امتداد مسیری از شرق عربستان تا بندر ینبع در دریای سرخ هدف قرار داده است.
او تأکید کرد این حملات در واکنش به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای دشمن سعودی، صورت گرفته است.
وزارت خارجه یمن به تازگی در بیانیهای به عربستان سعودی هشدار داد در صورتی که دست از محاصره یمن بر ندارد، باید منتظر نتایج مجازات شدید باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است که مردم یمن هرگز خون دهها هزار شهیدی را که در طول ۱۲ سال گذشته بر اثر حملات هوایی عربستان به شهادت رسیدهاند، فراموش نخواهند کرد.
این وزارتخانه اضافه کرد که عربستان باید بداند که وضعیت فرودگاه ریاض باید مانند وضعیت فرودگاه صنعا باشد و وضعیت بنادر ینبع و جیزان و دیگر بنادر نیز باید مانند وضعیت بندر الحدیده باشد.