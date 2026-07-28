کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سفر به بیروت گفت: موارد نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل در لبنان را که برخی آنها به منزله جنایات جنگی هستند، رصد کرده‌ایم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «فولکر تورک» این مطلب را پس از سفر خود به لبنان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها در بیروت بیان کرد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در لبنان در مورد حفاظت از غیرنظامیان، پاسخگویی و تاثیر انسانی درگیری اخیر بین رژیم صهیونیستی و لبنان گفت‌و‌گو کرد.

تورک در طول کنفرانس مطبوعاتی در بیروت، بر لزوم احترام به قوانین بین‌المللی بشردوستانه تاکید کرد و گفت که در مورد آوارگی گسترده در جنوب لبنان نگرانی جدی وجود دارد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با بیان اینکه تخریب و آوارگی گسترده‌ای از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان انجام شده است، اظهار داشت که بازرسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا تخریب و آوارگی گسترده، جنایات بین‌المللی محسوب می‌شود یا نه.

پیشتر، «نواف سلام» نخست وزیر لبنان با «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیدار و بر حمایت دولت لبنان برای ادامه جمع‌آوری و مستندسازی شواهد مربوط به جنایات جنگی و نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی تاکید کرد.

سلام گفت که دولت لبنان از تلاش‌های مداوم این تیم برای جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به اقداماتی که ممکن است جنایات جنگی محسوب شوند، حمایت می‌کند.

طبق آمار رسمی لبنان، بر اثر حملات رژیم اسرائیل به جنوب این کشور از دوم مارس تاکنون چهار هزار ۳۲۸ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۲۳۲ نفر زخمی شده‌اند.

رژیم اسرائیل همچنان بخش‌هایی از جنوب لبنان را اشغال کرده است که برخی از آنها برای دهه‌ها به اشغال در آمده‌اند و برخی دیگر در جریان جنگ قبلی بین اکتبر ۲۰۲۳ و نوامبر ۲۰۲۴ تصرف شده‌اند.