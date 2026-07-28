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شهردار مهران گفت: تاکنون ۶۲ درصد از گنجایش پارکینگهای اربعین یک و ۲ به خودروهای زائران اختصاص یافته و آمار خودروهای مستقر در این دو محوطه به ۲۴ هزار دستگاه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نصرت پور با اشاره به جایگذاری ۲۴ هزار دستگاه خودرو در پارکینگهای شماره ۱ و ۲ اظهار کرد: نیروهای عملیاتی در شیفتهای منظم؛ علاوه بر هدایت خودروها به جایگاههای خالی؛ بر نظم ترافیکی و ایمنی مسیرهای داخلی نظارت مستمر دارند.
وی تصریح کرد: گروههای امداد، آتشنشانی و خدمات شهری در این پارکینگها در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و هماهنگی نزدیکی با پلیس راهور و دستگاههای امدادی استان برای مدیریت بهینه تردد، برقرار است.